Danes še štiri tekme osmine finala lige prvakov

Ljubljana, 5. marca - Klubi v nogometni ligi prvakov bodo danes igrali še štiri tekme osmine finala. V ospredju bo predvsem obračun Paris Saint-Germaina in Liverpoola, ki se bo začel ob 21. uri. Takrat bo tudi nemški dvoboj münchenskega Bayerna in Bayerja Leverkusna ter Benfice in španskega velikana Barcelone. Že ob 18.45 se bo začela tekma Feyenoorda in Interja Milana.