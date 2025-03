Ptujsko Kurentovanje letos obiskalo več kot 100.000 ljudi

Ptuj, 4. marca - Na Ptuju se je danes s pokopom pusta po enajstih dneh zaključilo 65. Kurentovanje, ki je tako po številu obiskovalcev kot po številu sodelujočih upravičilo sloves enega osrednjih festivalov etnografske in kulturne dediščine v Srednji Evropi. Kot so sporočili organizatorji, so se njihove napovedi o več kot 100.000 obiskovalcih uresničile.