Na razstavi Čas teče polstoletni opus ilustratorja Marjana Mančka

Ljubljana, 5. marca - V Galeriji DLUL bodo drevi odprli razstavo ilustratorja, filmskega animatorja in striparja Marjana Mančka z naslovom Čas teče. Z izborom risb predstavljajo njegovo ustvarjanje v polju karikature, ilustracije in stripov. Na razstavi se Mančkova ustvarjalnost kaže kot dragoceno zrcalo, v katerem odseva njegov širok pogled na življenje in svet.