Kanada, Mehika in Kitajska napovedale odziv na ameriške carine

Ottawa/Peking, 4. marca - Potem ko so v ZDA danes uveljavili 25-odstotne carine na uvoz iz Mehike in Kanade ter še za 10 odstotnih točk višje carine na ves uvoz iz Kitajske - gre že za drugo letošnje zvišanje carin za kitajsko blago letos - so vse tri države napovedale povračilne carine na ameriško blago.