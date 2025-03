Ljubljanska borza: Indeks potonil za skoraj štiri odstotke

Ljubljana, 4. marca - Negotovost glede gospodarskih obetov in nevarnost trgovinske vojne spričo dodatnih carin, ki jih uvaja oz. napoveduje ameriški predsednik Donald Trump, očitno vplivata tudi na Ljubljansko borzo. Indeks SBI TOP je potonil za 3,86 odstotka in spet padel pod 2000 točk. Ob 3,73 milijona evrov prometa so potonili tečaji prav vseh pomembnejših delnic.