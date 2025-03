Izidi smučarskega teka na SP v Trondheimu

* Izidi: - moški, 10 km klasično: 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 28:16,6 2. Erik Valnes (Nor) + 8,8 3. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 11,0 4. Edvin Anger (Šve) 14,2 5. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) 14,4 6. William Poromaa (Šve) 15,3 ... 42. Miha Ličef (Slo) 2:14,0 48. Miha Šimenc (Slo) 2:32,4 60. Vili Črv (Slo) 3:12,4 63. Valerij Gontar (Slo) 3:23,9 - ženske, 10 km klasično: 1. Ebba Andersson (Šve) 30:19,8 2. Theres Johaug (Nor) + 1,3 3. Frida Karlsson (Šve) 12,1 4. Terese Stadlober (Avt) 15,0 5. Heidi Weng (Nor) 26,3 6. Astrid Oeyre Slind (Nor) 29,2 ... 21. Anja Mandeljc (Slo) 2:24,6