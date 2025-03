Ministrstvo napovedalo razpravo o predlogih rešitev glede rabe telefonov v šolah

Ljubljana, 4. marca - Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje bo začelo razpravo o predlogih rešitev glede rabe telefonov v šolah. Med predlogi je zakonska omejitev rabe telefonov in drugih digitalnih naprav, so navedli za STA. Hkrati so poudarili, da le prepoved ne bi rešila pretirane in nenadzorovane rabe telefonov med mladimi. Ta je postala širši družbeni problem.