Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani se začenja sejem Dom

Ljubljana, 5. marca - Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani se danes začenja sejem Dom, največji sejem s področja graditeljstva v Sloveniji. Obiskovalcem bo v petih dneh izdelke in storitve predstavilo več kot 400 domačih in tujih podjetij. V okviru sejma bo potekal tudi dan slovenskega lesarstva, ki bo osvetlil ključne trende in inovacije v lesni industriji.