Han z župani o načrtih ministrstva na področjih športa in turizma

Ljubljana, 4. marca - Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je na današnjem srečanju županom predstavil aktivnosti in načrte ministrstva na področjih športa in turizma v tem letu. Razpravljali so tudi o predlogu prenovljenega zakona o gostinstvu, ki naslavlja kratkoročno oddajanje nepremičnin. Han računa, da bo vlada predlog potrdila sredi meseca.