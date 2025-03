Ocena pripravljenosti SV kaže izboljšanje na vseh področjih

Ljubljana, 27. marca - Ocena pripravljenosti SV za leto 2024 kaže izboljšanje na vseh področjih ocenjevanja, povečanje sredstev in delo s kadri kažejo trend navzgor. Še vedno pa obstajajo določena neskladja med zahtevano in potrebno pripravljenostjo ter dejanskim stanjem. Najnižjo raven sposobnosti delovanja je SV glede na letne ocene dosegla med leti 2014 in 2016.