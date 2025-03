DZ sprejel novelo zakona o financiranju občin

Ljubljana, 4. marca - DZ je s 54 glasovi za in 23 proti sprejel novelo zakona o financiranju občin. Spremembe so vezane na zadolževanje občin in sofinanciranje obveznosti občin z romskimi naselji. Pri določanju povprečnine se bo upoštevalo povprečno medletno rast stroškov, uzakonja se tudi sredstva za zmanjševanje objektivnih razlik, ki vplivajo na prihodke občin.