Pogrešajo mladoletnico iz Maribora

Maribor, 4. marca - Pogrešajo 14-letno Shakiro-Estero Vasile, ki so jo nazadnje opazili v petek v Mariboru. Visoka je okoli 165 centimetrov, močnejše postave, daljših rjavih las, spetih v čop. Oblečena je bila v rdeče široke hlače in rdeč pulover ter obuta v bele športne copate s črnimi črtami. Pri sebi je imela črno potovalno torbo in roza toaletno torbico.