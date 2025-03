V razpravi o peticiji za omejitev uporabe telefonov v šoli pozvali k takojšnim ukrepom

Ljubljana, 4. marca - Namen peticije skupine Odklopi.net ni prepoved uporabe telefonov v šolah ampak omejitev, so na današnji razpravi ugotavljali predstavniki Odklopi.net, staršev, šol in stranke Vesna. Poudarili so tudi pomen izobraževanja o problemu. Strinjali so se, da mora šolsko ministrstvo področje sistemsko urediti že pred začetkom novega šolskega leta.