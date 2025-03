Na Santoriniju in bližnjih otokih znova odprli šole

Atene, 4. marca - Na grškem Santoriniju in treh drugih bližnjih otokih so po skoraj enomesečnem zaprtju zaradi visoke potresne dejavnosti danes znova odprli šole. Strokovnjaki so namreč kljub manjšim tresljajem opazili upad intenzivnosti potresov. Postopno se vračajo tudi prebivalci, ki so Santorini zapustili po nizu potresov v začetku februarja.