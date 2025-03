ZDA največja posamična donatorica pomoči Ukrajini

Kijev/Washington, 4. marca - Ameriški predsednik Donald Trump, ki je prekinil vojaško pomoč Ukrajini, je večkrat izjavil, da so ZDA doslej za pomoč Kijevu porabile od 300 do 350 milijard dolarjev. Podatki, ki jih navaja britanski BBC, kažejo, da je bila dejanska poraba precej nižja. Kljub temu so bile ZDA doslej največja posamična donatorica pomoči Ukrajini.