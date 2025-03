Pri Orleku na Sežanskem odkrili jamo, ki sega tudi v Italijo

Sežana, 4. marca - Pri kraju Orlek v bližini Sežane je sežanski jamar Matej Husu odkril novo jamo, ki ima vhod v Sloveniji, več kot polovica njenega doslej znanega podzemnega dela pa je v Italiji. Doslej so pregledali del jame in izmerili 265 metrov dolžine rovov in 175 metrov globine. Jama po predvidevanjih leži blizu podzemnega toka reke Reke, ki ga želijo doseči.