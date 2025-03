Ob mednarodnem dnevu žensk glasni pozivi k spoštovanju njihovih pravic

piše Polona Šega

Ljubljana, 7. marca - Ob mednarodnem dnevu žensk, 8. marcu, so glasni pozivi k spoštovanju njihovih pravic, k enaki obravnavi in enakim možnostim. Neenakost žensk in moških je največji izziv sodobnega časa, so izpostavili v agenciji Združenih narodov (ZN) za pravice žensk. V Sloveniji medtem različne organizacije pozivajo k odpravi posameznih težav, denimo seksizma.