Sudanske paravojaške sile za vzporedno vlado na zasedenih območjih

Kartum, 4. marca - Sudanske paravojaške sile za hitro podporo (RSF) in njihovi zavezniki, ki se od aprila 2023 borijo proti sudanski vojski, so podpisali dokument, ki utira pot novi ustavi in oblikovanju vzporedne vlade na zasedenih območjih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Sudan medtem še naprej pestijo srditi spopadi in obsežna humanitarna kriza.