Podaljšan rok za prijavo na razpis za gradnjo omrežij 5G na poplavljenih območjih

Ljubljana, 4. marca - Ministrstvo za digitalno preobrazbo je objavilo spremembo javnega razpisa za sofinanciranje gradnje infrastrukture odprtih baznih postaj mobilnih omrežij 5G na območjih, ki so jih avgusta 2023 prizadele poplave. Zmanjšali so zahtevane minimalne razdalje od obstoječih baznih postaj mobilnih operaterjev in podaljšali roka za oddajo vlog.