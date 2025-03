Prejemnica naziva Ona 365 za leto 2024 je Špela Miroševič

Ljubljana, 4. marca - Prejemnica naziva Ona 365 je po izboru revije Onaplus ustanoviteljica in predsednica upravnega odbora Fundacije CTNNB1 Špela Miroševič. Bila je ena izmed 10 nominirank za Ono 365, predstavljenih v zadnji številki revije. Vse nominiranke so zgled predanosti, odgovornosti, povezovanja in vere v to, da je svet lahko boljši, so sporočili iz uredništva.