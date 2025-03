Pet novih učilnic BIC Ljubljana za boljše pogoje izobraževanja

Ljubljana, 4. marca - Na Biotehniškem izobraževalnem centru (BIC) Ljubljana bodo danes uradno odprli pet novih učilnic. Novi prostori bodo pomembno prispevali k izboljšanju organizacije pouka in urnika za dijake živilske in naravovarstvene šole. S tem na centru rešujejo tudi izziv povečanega števila dijakov in pomanjkanja prostora, so sporočili iz centra.