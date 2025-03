Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne izgubil poldrugi odstotek

Ljubljana, 4. marca - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP se je do 11.30 znižal za 1,53 odstotka. Navzdol ga je potisnila pocenitev vseh blue chipov, od tega so se najbolj, za štiri odstotke, pocenile delnice Zavarovalnice Triglav. Med vlagatelji je bilo sicer največ zanimanja za delnice Krke in NLB.