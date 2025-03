Ženske v Sloveniji povprečno stare 45,7 leta, njihovo najpogostejše ime je Marija

Ljubljana, 4. marca - Med prebivalci Slovenije je bilo žensk lani malenkost manj kot polovica. Povprečno so bile stare 45,7 leta, najpogosteje pa jim je bilo ime Marija. Poročenih jih je bilo 41,5 odstotka. Ženske so splošno zadovoljstvo z življenjem na lestvici od nič do 10 v povprečju ocenile s 7,7, je državni statistični urad navedel pred mednarodnim dnevom žensk.