Na okrogli mizi STA kluba polemično o pristopih k prometni politiki

Ljubljana, 4. marca - Spopad z izzivi Slovenije na področju prometa bo velik zalogaj, saj se predvsem pritisk od zunaj na prometno infrastrukturo ne bo zmanjševal, je bilo slišati na današnji okrogli mizi v okviru STA kluba. So pa sodelujoči v polemični razpravi ponudili različne poglede na to, kako priti do večje pretočnosti prometa in mobilnosti prebivalstva.