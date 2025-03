Na prihajajočih biatlonskih tekmah na Pokljuki omejitve zaradi divjega petelina

Radovljica/Pokljuka, 4. marca - Bližajoče se tekme svetovnega pokala v biatlonu bodo na Pokljuki potekale v času parjenja divjega petelina. Organizatorji so bili zato primorani sprejeti več ukrepov, s katerimi so se strinjali tudi v javnem zavodu Triglavski narodni park (TNP). Med drugim bodo omejili število obiskovalcev in vse spremljevalne prireditve pripravili na Bledu.