Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 4. marca - Danes bo pretežno jasno, čez dan bo na nebu nekaj povečane visoke koprenaste oblačnosti. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Goriškem do okoli 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo sončno. Šibka burja na Primorskem bo ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do -1, na Primorskem okoli 1, najvišje dnevne od 14 do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Jutra bodo razmeroma hladna, popoldnevi pa topli.

Vremenska slika: Nad večjim delom zahodne, srednje in vzhodne Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Atlantske vremenske motnje se zadržujejo nad severno Evropo, višinska motnja pa nad Iberskim polotokom in zahodnim Sredozemljem. Nad naše kraje doteka postopno toplejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma jasno. Občasno bo na nebu lahko nekaj visoke koprenaste oblačnosti. V Kvarnerju bo pihala šibka burja. Čez dan bo precej toplo. V sredo bo sončno s svežim jutrom in toplim popoldnevom.

Biovreme: Danes in v sredo bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden in vzpodbuden.