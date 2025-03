Kanada in Kitajska napovedali odziv na ameriške carine

Ottawa/Peking, 4. marca - Tako Kanada kot Kitajska sta že napovedali odziv na ameriške carine, ki so danes stopile v veljavo. Državi bosta uveljavili nove carine na ameriške proizvode. ZDA so pred tem z današnjim dnem uveljavile 25-odstotne carine na uvoz iz Mehike in Kanade ter 20-odstotne na ves uvoz iz Kitajske.