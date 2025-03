V veliki policijski akciji na Hrvaškem več deset pridržanih

Zagreb, 4. marca - Hrvaška policija danes na zahtevo hrvaškega Urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) v več delih države izvaja obsežno akcijo, poročajo hrvaški mediji. Po neuradnih informacijah, ki jih navaja časnik Jutarnji list, so pridržali okoli 60 ljudi, sumijo pa jih utaje davkov in fiktivne trgovine med podjetji.