Cesta Cezlak-Pesek bo obnovljena do konca leta

Slovenska Bistrica, 9. marca - Državna cesta med Cezlakom in Peskom na območju Pohorja v občini Slovenska Bistrica bo obnovljena do konca leta, je ta teden v državnem zboru na vprašanje poslanke SDS Karmen Furman odgovorila ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Cesta je sicer že več kot 12 let delno neprevozna.