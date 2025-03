Slovenija zaskrbljena zaradi ustavitve dostave pomoči v Gazo

Ljubljana, 4. marca - Slovenija je zaskrbljena zaradi odločitve Izraela o popolni blokadi dostopa humanitarne pomoči v Gazo, je danes sporočilo zunanje ministrstvo. Opozorilo je, da bi odločitev lahko privedla do humanitarne katastrofe in dodatno poslabšala razmere za civilno prebivalstvo. Ponovno je pozvalo k zagotovitvi dostave pomoči in spoštovanju prekinitve ognja.