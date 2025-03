V Ljubljani in Mariboru 26. Mednarodni feministični in kvirovski festival Rdeče zore

Ljubljana, 4. marca - Letošnji 26. Mednarodni feministični in kvirovski festival Rdeče zore letos poteka od danes do nedelje. Poleg Ljubljane bodo Rdeče zore razsvetljevale štajersko prestolnico Maribor. Zore vabijo z različnimi dogodki, kot so razstave, koncerti, filmski večeri. Ob Zorah bo tradicionalni protest na mednarodni dan žensk v organizaciji društva Iskra.