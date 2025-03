Gilgeous-Alexander s 50 točkami popeljal Oklahomo do zmage

Miami, 4. marca - Ameriški zvezdnik Shai Gilgeous-Alexander je odigral svojo četrto tekmo s 50 točkami v sezoni, ko je vodilni ekipi zahoda Oklahomi pomagal do zmage nad Houston Rockets s 137:128. Prvi strelec košarkarske lige NBA je dosegel 51 točk in sedem podaj, pri čemer je zadel vseh deset prostih metov in Thunderju pomagal do izkupička 50-11.