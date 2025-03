Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (3. 3.)

Ljubljana, 3. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o smrti hrvaškega pohodnika, ki se je v nedeljo ponesrečil na območju Grintovca. Poročale so tudi o nagradi, ki jo bo mesto Gorica podelilo bivšemu slovenskemu predsedniku Borutu Pahorju in italijanskemu predsedniku Sergiu Mattarelli.