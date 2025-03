Jan Kozamernik še naprej na vrhu italijanskega prvenstva

Ljubljana, 3. marca - Slovenski reprezentanti in reprezentantke so se v preteklem tednu v državnih prvenstvih širom Evrope in v Aziji znova izkazali. V Italiji sta tako Jan Kozamernik kot Rok Možič dosegla zmagi v 22. krogu prvenstva, je v tedenskem pregledu nastopov članov reprezentanc zapisala Odbojkarska zveza Slovenije (OZS).