Demokracija o razkroju pravne države (6. 3.)

Ljubljana, 6. marca - Gašper Blažič v komentarju Hudiča imajo za očeta! piše o razkroju pravne države. Avtor verjame, da se to dogaja pod vladavino ideoloških, duhovnih in sistemskih dedičev komunistične nomenklature. Prepričan je, da je v preteklosti ustavno sodišče še branilo ustavo in dostojanstvo človeka. Sedaj niti tega ni več, meni.