Unicef opozarja na uničujoče posledice ustavitve dostave pomoči v Gazo

New York, 3. marca - Sklad ZN za otroke (Unicef) je danes opozoril, da bo ustavitev dostave pomoči na območje Gaze imela uničujoče posledice za otroke in družine, ki se v razrušeni palestinski enklavi že tako borijo za preživetje. Regionalni direktor sklada za Bližnji vzhod in severno Afriko Edouard Beigbeder je izpostavil nujnost ohranitve prekinitve ognja.