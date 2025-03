Do nižjih stroškov pri rabi energije v gospodinjstvih tudi z malimi dejanji

piše Laura Štraser

Ljubljana, 5. marca - Slovenska gospodinjstva, ki so med največjimi porabniki energije v državi, lahko stroške na tem področju znižajo tudi z ukrepi učinkovite rabe energije. Medtem ko energetska prenova prinaša največje prihranke pri rabi energije, pa štejejo tudi mala dejanja pri vsakodnevnih opravilih, kot so ogrevanje, umivanje in kuhanje.