Radio Študent zbira prijave na Klubski maraton 2025

Ljubljana, 3. marca - Radio Študent je objavil natečaj za letošnji Klubski maraton. Nanj se lahko prijavijo mladi, še neuveljavljeni glasbeniki in glasbenice ter skupine, ki bodo med septembrom in novembrom v okviru maratona nastopali po klubskih prostorih. Prijave na natečaj sprejemajo do 17. marca.