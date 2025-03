Občina Krško nadaljuje promocijo ribištva in ribogojništva

Krško, 3. marca - V Mestni občini Krško so začeli izvajati projekt Ribištvo na spodnji Savi, s katerim nadaljujejo aktivnosti na področju promocije ribištva in ribogojništva v tamkajšnjem okolju. Na ta način želijo prispevati k ozaveščanju javnosti o pomenu ohranjanja domorodnih ribjih vrst, predvsem smuča, in trajnostnega upravljanja vodnih ekosistemov.