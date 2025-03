V občini Velike Lašče načrtujejo obnovo in razširitev OŠ Primoža Trubarja

Velike Lašče, 3. marca - Občina Velike Lašče načrtuje obnovo in razširitev Osnovne šole Primoža Trubarja. Razpis za izvedbo del so objavili danes, odprt bo do 19. marca. "Če bo vse posreči, bomo začeli graditi maja, projekt pa bo končan do začetka prihodnjega šolskega leta," je za STA povedal župan Matjaž Hočevar.