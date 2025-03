Pogačar med nominiranci za nagrado laureus

Madrid, 3. marca - Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je med nominiranci za prestižno športno nagrado laureus v kategoriji najboljšega športnika, so na spletni strani sporočili organizatorji prireditve. Ta bo na sporedu 21. aprila v Madridu. Med nominiranci je bila doslej od slovenskih športnikov in športnic le Tina Maze v letih 2014 in 2015.