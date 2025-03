Vir onesnaženja odpadne vode na domžalski čistilni napravi še ni znan

Domžale, 3. marca - Na podlagi izvedenih laboratorijskih analiz konkretnega vira nedavnih onesnaženj odpadne vode na Centralni čistilni napravi Domžale-Kamnik za zdaj še ni bilo mogoče identificirati, so danes sporočili iz upravljavca naprave. So pa zožili nabor potencialnih snovi, ki so povzročile izpad delovanja čistilne naprave.