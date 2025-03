Bolnišnica Valdoltra v minulem letu s presežkom

Izola, 3. marca - Ortopedska bolnišnica Valdoltra je poslovno leto 2024 zaključila s pozitivnim poslovnim izidom v višini 1,5 milijona evrov, ki bo v celoti namenjen investicijskim vlaganjem in razvoju. Skupaj so izvedli 5670 ortopedskih operacij in vstavili rekordnih 2829 sklepnih endoprotez, so danes sporočili iz Valdoltre.