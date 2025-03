V Vipavi za promet zaprt večji del prenovljenega Glavnega trga

Vipava/Ajdovščina, 4. marca - V Vipavi so po prenovi za promet zaprli večji del Glavnega trga, parkiranje je po novem tam prepovedano. Nekateri domačini pa so s tem ostali brez dovoza do svojih nepremičnin. Kot pojasnjujejo na občini, jim bodo dostop omogočili po vgradnji potopnih stebričkov, podobno kot v Ajdovščini, kjer so po prenovi glavni trg prav tako zaprli za promet.