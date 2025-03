Poročilo: Za znižanje onesnaževanja v EU potrebni korenitejši ukrepi

Bruselj, 3. marca - Čeprav so politike EU prispevale k zmanjšanju onesnaženosti zraka, uporabe pesticidov in plastičnih odpadkov v morju, pa bodo za dosego ciljev glede znižanja onesnaževanja do leta 2030 potrebni korenitejši ukrepi, ugotavlja danes objavljeno poročilo Evropske komisije in Evropske agencije za okolje (EEA).