Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 3. marca - Nevarnost snežnih plazov je nad višino okoli 1700 metri zmerna, 2. stopnje, nižje pa majhna, 1. stopnje. Predvsem so nevarna strma pobočja z napihanim snegom, ki so predvsem na južnih in zahodnih straneh grebenov in sedel, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Tam se lahko ob večji obremenitvi snežne odeje sprožijo plazovi kložastega snega. Na območjih, kjer je sneg spihan, je podlaga trda in poledenela, tam je nevarnost zdrsa.

V senčnih in zatišnih legah je sneg mehak in rahel, na osončenih območjih pa je že skorjast in nižje se čez dan ojuži, medtem ko v senci ostaja suh ali pomrznjen. Vetru izpostavljene lege so trde in poledenele. v sredogorju je sneg tudi sicer ponekod trd in deloma poledenel, a se stanje z otoplitvijo spreminja. V snežni odeji so šibke plasti, ki so sicer večinoma prekrite s trdnejšo plastjo snega, a ob otoplitvi bodo prišle bolj do izraza.

Danes, v ponedeljek, bo jasno. Pihal bo šibak severovzhodnik. Ničta izoterma se bo do večera dvignila do nadmorske višine okoli 1800 metri. V torek bo pretežno jasno z nekaj koprenaste oblačnosti. Pihal bo šibak južni do jugovzhodni veter. Ničta izoterma se bo dvignila nad 2000 metri. V sredo bo pretežno jasno in še topleje, ničla bo na nadmorski višini okoli 2500 metri. Pihal bo šibak južni veter. V četrtek se bo nadaljevalo razmeroma toplo in jasno vreme s šibkim vetrom.

V naslednjih dneh bo prišla od izraza otoplitev in ob jasnem vremenu tudi dnevni hod snežnih in plazovnih razmer. Snežna odeja se bo na osončenih legah čez dan ojužila in ponoči pomrznila, krepila se bo skorja. Plazovna nevarnost se bo tako povečala od sredine dopoldneva do poznega popoldneva ko se bodo lahko s strmih pobočij tudi spontano prožili plazovi mokrega snega, na travnatih pobočjih tudi talni. V senci bo sneg večinoma ostal suh ali pomrznjen, saj bo zrak precej suh. Še vedno so klože, ki bodo ob dnevni otoplitvi postale bolj nestabilne, podobno bodo na možnost plazenja vplivale šibke plasti v snežni odeji, ko se bo čez dan vrhnja plast snega zmehčala. V tem času je zato priporočljivo izogibanje strmih prisojnih pobočij, grap in območij z napihanim snegom.