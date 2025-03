Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne izgublja petino odstotka

Ljubljana, 3. marca - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP se je do 11.30 znižal za 0,21 odstotka. Navzdol ga je potisnila pocenitev delnic Telekoma Slovenije, Zavarovalnice Triglav in Petrola, za katere dopoldne ni bilo velikega zanimanja. So pa medtem med vlagatelji zaenkrat najbolj zanimive delnice Krke in NLB, katerih tečaj pa se ni spremenil.