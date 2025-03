Mineva sto let od rojstva literarnega zgodovinarja Mirka Zupančiča

Ljubljana, 4. marca - Na današnji dan se je pred sto leti rodil dramatik pesnik, literarni zgodovinar in igralec Mirko Zupančič. Bil je član igralskega ansambla Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL) in profesor za zgodovino drame na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT), kjer je pomembno vplival na razvoj dramaturgije.