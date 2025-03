Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 3. marca - Danes bo povečini jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, na Goriškem in ob morju okoli 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo pretežno jasno, predvsem dopoldne je lahko na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 1, najvišje dnevne od 10 do 15, na Goriškem do okoli 18 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo in četrtek se bo nadaljevalo sončno vreme. Jutri bosta razmeroma hladni, popoldneva pa vse toplejša.

Vremenska slika: Nad osrednjo, delom zahodne Evrope in Balkanom je pri tleh območje visokega zračnega tlaka. Vremenske fronte potujejo preko severne Evrope proti vzhodu. Nad naše kraje od vzhoda doteka suh in toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in v torek bo večinoma jasno. V Kvarnerju bi pihala šibka burja. Čez dan bo precej toplo.

Biovreme: Danes in v torek bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden in vzpodbuden.