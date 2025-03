Na Hrvaškem lani dopustovalo za štiri odstotke več Slovencev

Zagreb, 3. marca - Tuji gosti na Hrvaškem so lani glede na podatke hrvaškega državnega statističnega urada ustvarili 17,4 milijona prihodov in 85 milijonov nočitev, kar je za 3,1 oz. 0,8 odstotka več kot v letu 2023. Med najštevilčnejšimi tujimi gosti so bili Slovenci, ki jih je bilo lani za štiri odstotke več kot leto prej.